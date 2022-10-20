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Cuma Hutbesi açıklandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı 21 Ekim 2022 Cuma Hutbesi metni!

20.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma Hutbesi metni her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından PDF dosyası ve WORD belgesi olarak yayımlanıyor. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alt birimlerinden olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü her hafta için yeni bir konu belirliyor. Metin genellikle Perşembe gününden yayımlanıyor. Yarın çok sayıda vatandaş camilere gidip cemaat eşliğinde namaz kılacak. Peki Cuma Hutbesi açıklandı mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 21 Ekim 2022 Cuma Hutbesi metni ile ilgili merak edilenler!

Cuma Hutbesi açıklandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı 21 Ekim 2022 Cuma Hutbesi metni!

Cuma Hutbesi metni Diyanet'e bağlı olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Birçok kişi konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. "Cuma Hutbesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merka konusu oldu. Gözler 21 Ekim 2022 tarihinde okunacak Cuma hutbesi metnine çevrildi.

CUMA HUTBESİ AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Ekim Cuma hutbesini henüz yayımlamadı.

Cuma Hutbesi yayınlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

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Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

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