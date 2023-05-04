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Cuma hutbesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Diyanet 5 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu

04.05.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Hutbe, WORD belgesi, PDF dosyası ve MP3 olarak kurumun internet sitesinde yer alacak. Konu başlığı geçtiğimiz hafta iş ahlakı olarak belirlenmişti. Bugün birçok kişi internette "5 Mayıs Cuma hutbesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. 5 Mayıs 2023 Cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar haberimizde...

Cuma hutbesi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Diyanet 5 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu

Cuma hutbesi konusu ile ilgili son dakika açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi yayımlanması beklenen Cuma hutbesi konusu hakkında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İşte, 5 Mayıs 2023 Cuma hutbesi konusu ile ilgili ayrıntılar...

CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI? (5 MAYIS 2023)

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayımlanacak.

5 Mayıs 2023 Cuma hutbesi konusu belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

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Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Cuma Hutbesi cuma hutbesi konusu diyanet

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