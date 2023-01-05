Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bu hafta belirlenen konu başlığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş internette 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6 Ocak Cuma hutbesi konu başlığını 'Besmele Berekete Açılan Kapı' olarak belirledi.

CUMA HUTBESİ KONUSU (6 OCAK 2023)

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

6 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU: "BESMELE BEREKETE AÇILAN KAPI"

"Allah âdın zikredelim evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kulâ

Allah âdın her kim ol evvel anâ

Her işi âsân ide Allah anâ

Her nefesde Allah âdın di müdâm

Allah âdıyle olur her iş tamâm

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e duyulan sevgi ve bağlılığın, muhabbet ve sadakatin özlü bir ifadesi olan Mevlid-i Şerife, bu mısralarla başlanmıştır. Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Yüce Allah’ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur.” buyurarak, her sözümüze ve her işimize Besmele ile başlamamızı öğütlemiştir.

Öyleyse geliniz, Besmele ile başlayalım söze. Bismillâhirrahmânirrahîm diyelim aşk ile vecd ile. Besmele ile sığınalım Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın engin rahmetine, sonsuz mağfiretine. Zira Besmeledir hayatımıza anlam katan; Besmeledir bizlere kulluğumuzu hatırlatan. Besmeledir sözümüzü güzelleştiren; Besmeledir işimizi bereketlendiren.

Aziz Müminler!

Besmele ile başladı tüm peygamberlerin daveti. Hz. Nuh (a.s), “Haydi binin gemiye! Yüzerken de dururken de Bismillâh deyin. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” diyerek müminleri kurtuluş gemisine çağırdı. Hz. Süleyman (a.s), insanları Besmeleyle tevhide davet etti. Allah Resûlü (s.a.s) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ “Yaratan Rabbinin adıyla oku” emriyle ilk vahye Allah’ın adıyla muhatap oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

Besmele dilde terennüm edilen, duvarlara süslü levhalarla asılan bir sözden ibaret değildir. Besmele, alınan her nefeste Allah rızası için yaşama niyetidir. Sözde ve özde dürüst olma, hayırda ve iyilikte yarışma, her türlü haram ve kötülükten sakınma kararlılığıdır. “Yâ Rab! Ben her işimi senin yardımın ve izninle yapmak, her işime yalnız senin isminle başlamak istiyorum” demektir.

Değerli Kardeşlerim!

Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adını anarak huzur bulur. O’nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O’nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur.

Aziz Müslümanlar!

Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız.

Değerli Müminler!

Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz. Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte Rahmân ve Rahîm olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah’ım! Acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah’ım! Semadan rahmet damlalarını indiren Sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma. Âmin!"

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.



