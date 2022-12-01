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Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? Diyanet 2 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu!

01.12.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi her Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanıyor. Hutbenin tam metni PDF dosyası ve WORD belgesi olarak kurumun internet sitesinde paylaşılıyor. Birçok kişi yarın camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta konu, "Merhamet Toplumu" olarak belirlenmişti. Peki, Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? İşte 2 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar...

Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? Diyanet 2 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu!

Cuma hutbesi konusu 2 Aralık öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarın birçok kişi camilere akın edecek ve cuma hutbesini dinleyip namaz kılacak. Peki, 2 Aralık cuma hutbesi açıklandı mı? Şu an için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama bekleniyor.

2 ARALIK 2022 CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI?

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından henüz yayınlanmadı.

Kurum her perşembe Cuma hutbesi Perşembe gününden paylaşıyor.

2 Aralık Cuma hutbesi konusu belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

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Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

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Cuma Hutbesi cuma hutbesi konusu diyanet

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