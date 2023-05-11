HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma hutbesi konusu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Diyanet 12 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu ve tam metni

Cuma hutbesi konusu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Diyanet 12 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu ve tam metni

11.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından WORD belgesi, PDF dosyası ve MP3 olarak yayımlanacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta konu başlığı "İsraf: Tüketirken Tükenmek" olarak belirlenmişti. Peki, Cuma hutbesi konusu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 12 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar...

Cuma hutbesi konusu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Diyanet 12 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu ve tam metni

Cuma hutbesi konusu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cuma hutbesi konusu perşembe günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanıyor. İşte 12 Mayıs 2023 Cuma hutbesi konusu ile ilgili ayrıntılar...

CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI?

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.

12 Mayıs 2023 Cuma hutbesi konusu henüz açıklanmadı.

Diyanet'ten yapılan açıklama sonrası haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

c2

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

c3

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

c4

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

c5

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

c6

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barış Boyun suç örgütüne operasyon! Gözaltılar varBarış Boyun suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...
İlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladıİlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Cuma Hutbesi cuma hutbesi konusu diyanet

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.