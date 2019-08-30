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Cuma hutbesinde futbol takımına dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

KOCAELİSPOR Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağının dün kaldırıldığını duyurdu.

Cuma hutbesinde futbol takımına dua edildi

Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİSPOR Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağının dün kaldırıldığını duyurdu. Büyük sevinç yaşayan Kocaelispor Futbol Kulübü'nün yönetimi ve futbolcuları bugün birlikte cumaya gitti. Cuma hutbesine çıkan imam, futbol takımı için dua etti.
Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, dün, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'i arayarak tüm takımı cuma namazı için İzmit Eren Camii'ne davet etti. Mehmet Ali Karadaşlı'nın bu talebine Kocaelispor yönetiminden olumlu yanıt geldi. Bugün Cuma namazında Kocaelisporlu tüm futbolcular Eren Camii'ne gitti. Namaz öncesi Kocaelisporlu futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi. Cuma hutbesinin ardından Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaelispor için minberden dualar etti.

FOTOĞRAFLI

Cuma hutbesinde futbol takımına dua edildi

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