Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza, biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Yaşlılara hürmet, ömrümüze

bereket" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, hayatın her döneminin ayrı özelliklere ve güzelliklere sahip olduğu, insanı kemale ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönemin ise yaşlılık olduğu aktarıldı.

Yaşlılığın, bedenin yorulduğu ancak ruhun tecrübeyle yoğrulduğu bir bilgelik dönemi olduğuna işaret edilen hutbede, yaşlıların, Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı, milli ve manevi değerleri, kültürü yarınlara taşıyan, geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprüler olduğu vurgulandı.

Yaşlıları hayatın coşkusundan uzaklaştırmanın, toplumdan dışlamanın, onları mutsuzluğa ve yalnızlığa sürükleyeceğine dikkat çekilen hutbede, saygı gören, hali hatrı sorulan, fikrine danışılan bir yaşlının, kendisini huzurlu ve güvende hissedeceği kaydedildi.