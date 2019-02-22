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Cuma hutbesinde "yaşlılara hürmet" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Yaşlılara hürmet, ömrümüze bereket" konulu cuma hutbesi okundu - Hutbeden: - "Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza, biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır" - "Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak, bize Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza, biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Yaşlılara hürmet, ömrümüze
bereket" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, hayatın her döneminin ayrı özelliklere ve güzelliklere sahip olduğu, insanı kemale ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönemin ise yaşlılık olduğu aktarıldı.

Yaşlılığın, bedenin yorulduğu ancak ruhun tecrübeyle yoğrulduğu bir bilgelik dönemi olduğuna işaret edilen hutbede, yaşlıların, Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı, milli ve manevi değerleri, kültürü yarınlara taşıyan, geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprüler olduğu vurgulandı.

Yaşlıları hayatın coşkusundan uzaklaştırmanın, toplumdan dışlamanın, onları mutsuzluğa ve yalnızlığa sürükleyeceğine dikkat çekilen hutbede, saygı gören, hali hatrı sorulan, fikrine danışılan bir yaşlının, kendisini huzurlu ve güvende hissedeceği kaydedildi.

Hutbede, "Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak edenlerin başında anne babamız gelir. Resulullah (s.a.s), 'Rabbin rızası, anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır' buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir." ifadeleri kullanıldı.

Bir evladın, yaşlı anne babasını kimsesiz ve sahipsiz bırakmasının büyük bir vefasızlık olduğu vurgulanan hutbede, "Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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