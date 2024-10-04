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  4. Cuma hutbesine keskin nişancı tüfeği ile çıkan Hamaney ne mesaj verdi? İranlı siyasi analist canlı yayında açıkladı

Cuma hutbesine keskin nişancı tüfeği ile çıkan Hamaney ne mesaj verdi? İranlı siyasi analist canlı yayında açıkladı

04.10.2024 21:46
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İsrail'e geçtiğimiz günlerde ikinci defa füze saldırısı düzenleyen İran'da dini lider Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazını kıldırdı. Hamaney'in hutbe sırasında elinde tuttuğu keskin nişancı tüfeği ise dünyada gündem oldu. İranlı siyasi analist Farshid Bagherian, katıldığı canlı yayında, hutbedeki keskin nişancı tüfeğinin ne anlama geldiğini açıkladı.

İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazını kıldırdı. İsrail'e verdikleri tepkinin yasal ve yerinde olduğunu belirten Hamaney ayrıca İsrail'i yeniden vurmakla tehdit etti.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Hamaney'in konuşması sırasında elinde tuttuğu uzun namlulu tüfek tüm dünyada gündem oldu.

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Tüm dünyada gündem olan o fotoğrafta görülen tüfeğin Dragunov SVD keskin nişancı tüfeği olduğu belirtildi.

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İRANLI ANALİST ANLAMINI AÇIKLADI

Sözcü TV'de Fatih Portakal ile Ana Haber'e konuk olan İranlı siyasi analist Farshid Bagherian, dünyanın konuştuğu o görüntülerdeki keskin nişancı tüfeğinin ne anlama geldiğini açıkladı. Tahran'da yaşayan Bagherian şu ifadeleri kullandı:

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"Hedefimiz belli yaylım atış yapmıyoruz. Bu net atış, tam nokta atışı anlamına geliyor. Hedef esas itibariyle Siyonizm, belli hedefler. İsrail de değil masum vatandaşlar da yaşıyor orada yaylım ateş yapamazsınız. Nüfusun ne kadarı Siyonist ki. Bu keskin yani belli hedefler"

Bagherian, Portakal'ın "İsrail'den büyük bir saldırı bekleniyor mu?" sorusuna ise "Hayır. Ama İran, İsrail'e doğrudan saldırı yapan tek devlettir. İran bunu ispat etti 2 defa yaptı." yanıtını verdi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
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