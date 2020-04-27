Cuma hutbesini eleştiren Ankara Barosuna soruşturma

Erbaş'a iktidar kanadından destek gelmiş, AKP sözcüsü Baro'yu "faşistlik"le suçlamıştı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellikle ilgili sarf ettiği sözleri eleştiren Ankara Barosu'nun yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Barosu yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu maddede "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.

Ankara Barosu dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlığıyla bir açıklama yapmıştı. Pazar günü yayınlanan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.