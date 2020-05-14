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Cuma Mesajları 15 Mayıs 2020: Hava Şehitlerini Anma Günü'nde anlamlı Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

15 Mayıs Cuma günü için sizlere güzel ve anlamlı mesajlardan oluşan bir Cuma Mesajlar derlemesi hazırladık. 15 Mayıs sadece mübarek Cuma günü değil aynı zamanda Hava Şehitlerini Anma Günü. İşte bu özel günün de denk geldiği 15 Mayıs Cuma günü için en güzel ve anlamlı Cuma günü mesajları...

Cuma Mesajları 15 Mayıs 2020: Hava Şehitlerini Anma Günü'nde anlamlı Cuma mesajları

Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan ayının sondan ikinci Cuması özel bir güne denk geliyor. 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü2nde mübarek Cuma günü için Cuma mesajları ile hava şehitlerimiz için de dualarınızı paylaşabilirsiniz.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar..

Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Rabbimiz sevdiklerimizle uzun bir ömür bahşetsin.

Cuma namazında cemaatimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kılalım. Cumamız hayırlı olsun.

Maddi dünyada günlerimiz sayılıdır. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlandığımızı aklımızdan ve gönlümüzden çıkartmayalım. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, çevremize sevgi aşılayalım, gönlümüzü imanla dolduralım. Hayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelimei tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahlarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz içinHayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!

Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin!Hayırlı Cumalar ve hava şehitlerimizin için Rabb'imden rahmet dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimiz le sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı Cumalar dilerim.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar dilerim ve Hava Şehitlerini Anma Günün’de Rabb’in rahmeti şehitlerimizle olsun.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar. Hava Şehitlerini Anma Günün’de Rabb’in rahmeti şehitlerimizle olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim. Hava Şehitlerini Anma Günün’de Rabb’in rahmeti şehitlerimizle olsun.

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