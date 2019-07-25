Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Temmuz ayının son Cuma gününe denk geldik. Paylaşım yapmayı, çevresindekilerle irtibatını koparmak istemeyenler, mübarek Cuma günü iyi dileklerini ve dualarını sevdiklerine ulaştırmak isteyenler bunu Cuma mesajları aracılığı ile yapıyorlar. Biz de sizin için çeşit çeşit cuma mesajları derledik. Listemizde kısa veya uzun, resimsiz veya resimli ve hatta orijinal Cuma mesajları bulabilirsiniz.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.