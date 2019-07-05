Cuma mesajları 2019: 5 Temmuz için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları araması yaptığımız bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Temmuz ayının ilk cuma gününde de sevdiklerine iyi dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler güzel Cuma mesajları paylaşacak. Bazıları resimli cuma mesajlarını, bazıları kısa cuma mesajlarını bazıları da uzun cuma mesajlarını tercih edecek. Biz de size yardımcı olmak için size Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi platformlardan paylaşıma uygun Cuma mesajları derledik... KISA CUMA MESAJLARI Rabbim bu güzel ve anlamlı günde sevdiklerinize kavuştursun. Dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar. Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz ne varsa kabul olur inşallah.. Hayırlı cumalar. Allaha şükürler olsun ki bir Cuma gününe daha kavuştum. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin. En güzel sözler ile Cuma günün hayırlı olsun canım. Dualarında beni de eksik etme. Cuma günün mübarek olsun annem. Dualarını her zaman bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sevgili dostum umarım bu mesajı kabul edersin. Hayırlı cumalar dilerim. Dualarında beni de eksik etmeyesin.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı cumalar. Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar. -Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar! Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim. Allah bizi ve vatanımızı bütün kötülüklerden korusun. Güzel günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız dileği ile hayırlı cumalar... RESİMLİ CUMA MESAJLARI Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar. “O günde öyle b ir saat var ki Müslüman bi kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse Allah onun isteğini verir.” Hz. Muhammed (Müslim, Ebu Davud)

Bırak hayallerini sal dualarını arşa... “Ol” deyince oldurana, “Dur” deyince durduruna... Hayırlı cumalar. Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kök ihsan edilir. (Taberani) Rabbim! Bize iman, amel, ihlas, istikamet üzere bir hayat ver! Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle! Hayırlı Cumalar. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Umutsuz kapılar vardır açılmaz. Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. UZUN CUMA MESAJLARI 2019 Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim. Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar. Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.