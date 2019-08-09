Cuma Mesajları 2019, 9 Ağustos: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

Kurban Bayramı için sadece bir kaç gün kaldı ve bayramdan öncesi son Cuma günündeyiz. Bugün Pek çok kişi Cuma namazı dışında bir de yakınlarına Cuma mesajları gönderecek. Siz de Hem Kurban Bayramı hem de mübarek Cuma günü vesilesi ile kırgınlıkları gidermek; sevdiklerinize iyi dileklerimizi, dualarımızı iletmek isterseniz en güzel Bayram mesajları haberimizde. İşte bugün yakınları ile paylaşım yamak isteyenler için en güzel Cuma mesajları... Derlememizde kısa, uzun, orijinal ve resimli cuma mesajları bulabilirsiniz.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.