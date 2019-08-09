Cuma Mesajları 2019, 9 Ağustos: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

Kurban Bayramı için sadece bir kaç gün kaldı ve bayramdan öncesi son Cuma günündeyiz. Bugün Pek çok kişi Cuma namazı dışında bir de yakınlarına Cuma mesajları gönderecek. Siz de Hem Kurban Bayramı hem de mübarek Cuma günü vesilesi ile kırgınlıkları gidermek; sevdiklerinize iyi dileklerimizi, dualarımızı iletmek isterseniz en güzel Bayram mesajları haberimizde. İşte bugün yakınları ile paylaşım yamak isteyenler için en güzel Cuma mesajları... Derlememizde kısa, uzun, orijinal ve resimli cuma mesajları bulabilirsiniz.
Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.
Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.
Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.
Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!
Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Hayırlı cumalar...
Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.
İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.
Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...
Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.
Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana "elhamdulillah" Olmayana "eyvallah" Demesini biliriz. Hayırlı Cumalar.
Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın... Ama Rabbine her gün gidersin Doyamassın... Hayırlı Cumalar Dostlar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unutmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…
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