Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Eylül ayının sonuna yaklaşırken üçüncü Cuma gününe geldik. Mübarek Cuma günü varsa kırgınlıkları giderelim, sevdiklerimizle iyi dileklerimizi, dualarımızı iletelim. İşte bugün yakınları ile paylaşım yamak isteyenler için en güzel Cuma mesajları...

Bu mübarek gün, sevdikleriniz için dua etmek ayrıca tövbe etmek için tam da zamanı. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cumanız mübarek, mutluluğunuz daim olsun. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.

Rabbimiz bu Cuma günü mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuma günü hayırlara vesile olsun.

Bizim için olduğu gibi Rabbimizin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Hayırlı cumalar...

Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar...