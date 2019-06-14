HABER

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

Babalar günü öncesi mübarek Cuma gününü hayırlı olsun. Bugün için özel derlediğimiz Cuma mesajları ile dualarınızı, iyi dileklerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsniz. Müslümanların bayramı, fakirlerin haccı sayılan Cuma gününde sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli cuma mesajları haberimizde...

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

Yazın sıcaklığını iyice hisettirmeye başladığı Haziran ayının ikinci Cuma günü geldi. Cuma günü vesilesi ile dualarınızı, iyi dileklerinizi sevdiklerinizle ve yakınlarınızla Cuma mesajları göndererek paylaşabilirsiniz. Sizin için gerek Twitter, gerekse de Whatsapp gibi platformlardan paylaşıma uygun kısa , Instagram'da paylaşımlık resimli Cuma mesajları derledik.

KISA CUMA MESAJLARI

  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

  • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

  • Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar..

  • Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Cumalar.

  • Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..

  • Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

  • Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar

  • Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar…

  • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Hayırlı Cumalar.

  • Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar!

  • Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

  • Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

  • Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma.. (amin..) Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

  • Bu cuma mesajları benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.

  • İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

  • İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.

  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.

  • Sevgi ne günle ne de zamanla sınırlıdır. Eller göğe dua için açıldığında akıla ilk gelen dostlardır. Hayırlı cumalar...

  • Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar...

    • UZUN CUMA MESAJLARI

    Daha detaylı, daha dualar ve dileklerle bezeli uzun Cuma mesajları da özellikle sosyal medyada paylaşılırken tercih ediliyor. Meramını sindire dindire anlatmak isteyenler için işte güzel ve uzun Cuma mesajları...

    • Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

    • Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

    • Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

    • Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

  • Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtac koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

  • Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

  • Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

    • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    cuma-mesajlari-2018

    PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
    Azmin önünde hiçbir şey duramazAzmin önünde hiçbir şey duramaz
    (Özel) Suuçtu bayramda ziyaretçi akınına uğradı(Özel) Suuçtu bayramda ziyaretçi akınına uğradı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    cume mesajları resmli cuma mesajları kısa cuma mesajları

    En Çok Okunan Haberler

    Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

    Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

    Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

    Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

    Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

    Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

    Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

    Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

    Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

    Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

    Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

    Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

    İlginizi Çekebilir

    16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

    16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

    Görürseniz sakın öldürmeyin!

    Görürseniz sakın öldürmeyin!

    Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

    Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

    İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

    İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

    Ay, Terazi burcuna giriyor!

    Ay, Terazi burcuna giriyor!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

    İstanbul'da korkutan yangın!

    Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

    22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

    Günlük burç yorumları 14 Haziran Cuma - Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

    Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

    Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!

    Sokağın ortasında pusu kurmuş! Dakikalarda orada bekleyip...

    Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

    Kıbrıs ve 4 ilde harekete geçildi!

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.