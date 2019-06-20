Cuma mesajları 2019: Mübarek Cuma günü için güzel ve anlamlı mesajları ile sözler

Türkiye'nin gündeminin son yılların en tartışmalı seçimiyle meşgul olduğu şu günlerde bir mübarek Cuma gününe geldik. Ayrışmaların yaşandığı şu günlerde mübarek Cuma günü insanları birleştirecek ve insanlar beraber Cuma namazına gidip güzel Cuma mesajları paylaşacaklar. Siz de Cuma gününe özel güzel bir şeyler söylemek ve paylaşmak isterseniz aşağıda sizler için derlediğimiz Cuma mesajları listemizden faydalanabilirsiniz. Listemizde Twitter gibi platformlara uygun kısa Cuma mesajları, Facebook için uzun Cuma mesajları ya da Instagram için resimli Cuma mesajları bulabilirsiniz. KISA CUMA MESAJLARI Rabbim bu güzel ve anlamlı günde sevdiklerinize kavuştursun. Dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar. Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar... Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar.. En güzel sözler ile Cuma günün hayırlı olsun canım. Dualarında beni de eksik etme.

Cuma günün mübarek olsun annem. Dualarını her zaman bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sevgili dostum umarım bu mesajı kabul edersin. Hayırlı cumalar dilerim. Dualarında beni de eksik etmeyesin. Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı cumalar. Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar. Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar… Bu cuma mesajları benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle. Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile... RESİMLİ CUMA MESAJLARI Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar. “O günde öyle b ir saat var ki Müslüman bi kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse Allah onun isteğini verir.” Hz. Muhammed (Müslim, Ebu Davud)

Bırak hayallerini sal dualarını arşa... “Ol” deyince oldurana, “Dur” deyince durduruna... Hayırlı cumalar. Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kök ihsan edilir. (Taberani) Rabbim! Bize iman, amel, ihlas, istikamet üzere bir hayat ver! Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle! Hayırlı Cumalar. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Umutsuz kapılar vardır açılmaz. Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. UZUN CUMA MESAJLARI 2019 Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar. Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya.

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar. Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar. Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah. Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.