Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Ramazan ayı sona yaklaşıyor ve bugün Ramazan’ın son Cuma günü. Her Cuma olduğu gibi cemaatle namaz kılmak için insanlar, işlerine veya evlerine yakın bir camiye giderek Cuma namazı kılacaklar. Bununla beraber pek çok kişi de günün anlam ve önemi ile beraber dualarını, iyi dileklerini paylaşmak için sevdikleriyle, yakınlarıyla, çevreleriyle cuma mesajları paylaşacaklar.

Akıllı cep telefonlarının standart haline gelmesi ve Instagram gibi görsele dayalı platformların yaygınlaşması ile resimli cuma mesajları en çok aratılan mesaj türlerinde biri haline geldil. Tabii Twitter, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları için de uzun veya kısa Cuma mesajları aranıyor. Biz de sizin için gerek resimli gerekse yazısı uzun ya da kısa Cuma mesajları derledik. Ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramına özel bayram mesajları da hazırladık.

KISA CUMA MESAJLARI

Rabbim bu güzel ve anlamlı günde sevdiklerinize kavuştursun. Dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz ne varsa kabul olur inşallah.. Hayırlı cumalar.