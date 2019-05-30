HABER

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

Ramazan ayının son cuma gününe geldik. Tam da Ramazan bayramı öncesi bu Cuma gününde yine Türkiye’nin dört bir yanında cemaat Cuma namazı için camilere gidecek. Ayrıca bugüne özel olarak insanlar yakınlarıyla dualarını, iyi dileklerini cuma mesajları yoluyla paylaşacaklar. Biz de sizin için uzun, kısa ve resimli cuma mesajları derlemesi hazırladık. Ek olarak bayram da tebrik göndermek isteyenler için de Ramazan bayramı mesajları hazırladık.

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Ramazan ayı sona yaklaşıyor ve bugün Ramazan’ın son Cuma günü. Her Cuma olduğu gibi cemaatle namaz kılmak için insanlar, işlerine veya evlerine yakın bir camiye giderek Cuma namazı kılacaklar. Bununla beraber pek çok kişi de günün anlam ve önemi ile beraber dualarını, iyi dileklerini paylaşmak için sevdikleriyle, yakınlarıyla, çevreleriyle cuma mesajları paylaşacaklar.

Akıllı cep telefonlarının standart haline gelmesi ve Instagram gibi görsele dayalı platformların yaygınlaşması ile resimli cuma mesajları en çok aratılan mesaj türlerinde biri haline geldil. Tabii Twitter, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları için de uzun veya kısa Cuma mesajları aranıyor. Biz de sizin için gerek resimli gerekse yazısı uzun ya da kısa Cuma mesajları derledik. Ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramına özel bayram mesajları da hazırladık.

KISA CUMA MESAJLARI

Rabbim bu güzel ve anlamlı günde sevdiklerinize kavuştursun. Dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz ne varsa kabul olur inşallah.. Hayırlı cumalar.

Allaha şükürler olsun ki bir Cuma gününe daha kavuştum. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin.

En güzel sözler ile Cuma günün hayırlı olsun canım. Dualarında beni de eksik etme.

Cuma günün mübarek olsun annem. Dualarını her zaman bekliyorum. Seni çok seviyorum.

Sevgili dostum umarım bu mesajı kabul edersin. Hayırlı cumalar dilerim. Dualarında beni de eksik etmeyesin.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

-Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Allah bizi ve vatanımızı bütün kötülüklerden korusun. Güzel günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız dileği ile hayırlı cumalar...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

“O günde öyle b ir saat var ki Müslüman bi kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse Allah onun isteğini verir.” Hz. Muhammed (Müslim, Ebu Davud)

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Bırak hayallerini sal dualarını arşa... “Ol” deyince oldurana, “Dur” deyince durduruna... Hayırlı cumalar.

Resimli Cuma mesajları 2018

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kök ihsan edilir. (Taberani)

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Rabbim! Bize iman, amel, ihlas, istikamet üzere bir hayat ver! Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Umutsuz kapılar vardır açılmaz. Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

UZUN CUMA MESAJLARI 2019

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Nasipten ötesi yokmuş yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer. Bırak yaradan hakkına hayrı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Rabbim bu güzel gün hatırına gönüllerimizdekini hayra çevirsin Hayırlı cumalar.

Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Binlerce Küçükçekmeceli aynı sofrada oruçlarını açtıBinlerce Küçükçekmeceli aynı sofrada oruçlarını açtı
Erdoğan'dan kritik görüşmeErdoğan'dan kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cuma mesajları Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

SON DAKİKA: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.