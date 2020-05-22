Cuma mesajları 2020: Ramazan ayının son Cuması için anlamlı ve güzel mesajları

Ramazan ayının sonuncu Cuma gününe geldik. Her ne kadar koroanvirüs salgını kısıtlamaları gevşetilmeye başlansa da sosyal mesafelerin korunmasına devam ediliyor ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yüzden yakınlarımızla yüz yüze görüşemeyeceğiz. Tabii bunun yerine sevdiklerimize dostalarımız, akrabalarımıza güzel Cuma mesajları göndererek gönüllerini hoş tutabiliriz.

ki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur: Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ramazan ayı ve Cumanız mübarek olsun.

Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız ve Cumanız mübarek olsun.