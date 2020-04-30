Cuma mesajları 2020: Ramazan'ın 2. Cuması için en güzel mesajlar..

11 ayın sultanı Ramazan ayında ikinci Cuma gününe geldik. Koronavirüs salgınına karşı olarak bu Cuma da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yüzden evdekiler dışında diğer yakınlarımız, dostlarımız vb. ile yüz yüze görüşemeyeceğiz. Yine de onlara güzel ve anlamlı Cuma mesajları göndererek, mübarek Cuma gününü paylaşabilir, iyi dilek ve sağlık temennilerinizi ulaştırabilirsiniz. CUMA MESAJLARI 2020 Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Şehitlerimize af ve mağfiret eyle. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun. Cumamız mübarek dualarımız ve dileklerimiz kabul olsun… Sağlıklı günler dileğiyle... Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Sağlıklı günler dileğiyle. Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nisfina, mühürledim üstüne. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya. Bol sıhhatli günler dilerim...

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Aramızdan ayrılan şehitlerimize cennet mekanını aç. Amin Hayırlı Cumalar... İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur: Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ramazan ayı ve Cumanız mübarek olsun. Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız ve Cumanız mübarek olsun. Af dilemekten çekinmeyin, hiçbir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı, sıhhatli Cumalar.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hayırlı Cumalar. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Sağlıklı Cumalar Olsun... "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Hayırlı, sıhhatli, esenlikli Cumalar dilerim. Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması ve sıhhatli günler geçirmeniz dileğimle. Hâyırlı ve sağlıklı Cumalar. Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Biz kullarını sağlıktan mahrum etme. Hayırlı Cumalar... Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana "elhamdulillah" Olmayana "eyvallah" Demesini biliriz. Hayırlı ve sağlıklı Cumalar.