Cuma mesajları 2020: Ramazan öncesi son Cuma günü için en güzel mesajlar

2020 yılının Ramazan ayının başlangıcına 1 haftadan kısa bir süre kaldı ve Ramazan ayından önceki son Cuma gününe geldik. Bir sonraki Cuma gününde Ramazan ayına başlamış olacağız. Bu özel günde yakınlarınıza sağlıklı ve güzel günler dilemek, mübarek Cuma gününün anlamını ve önemini paylaşmak isterseniz sizin için hazırladığımız Cuma mesajları listesinden faydalanabilirsiniz... CUMA MESAJLARI 2020 Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim yapacağınız her türlü ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim... Cumamız mübarek dualarımız ve dileklerimiz kabul olsun… Sağlıklı günler dileğiyle... Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Sağlıklı günler dileğiyle. Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nisfina, mühürledim üstüne. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya. Bol sıhhatli günler dilerim... Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim...

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim. Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı sıhhatli Cumalar. Allah’ım biz duacı kullarını sağlıktan, esenlikten mahrum etme. Hepimize hayırlı ve sıhhatli cumalar... Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder. Hayırlı ve sağlıklı Cumalar. İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı, sağlıklı Cumalar. Temizliğimizi elden bırakmayalım.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim. Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı sağlıklı Cumalar. Unutmayın temizlik imandan gelir. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek ve sıhhatli olsun! Temizliğimize dikkat edelim, özellikle yaşlılarımızı koruyalım. Af dilemekten çekinmeyin, hiçbir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) Hayırlı ve sağlıklı cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hayırlı Cumalar. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Sağlıklı Cumalar Olsun... "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Hayırlı, sıhhatli, esenlikli Cumalar dilerim. Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması ve sıhhatli günler geçirmeniz dileğimle. Hâyırlı ve sağlıklı Cumalar. Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Biz kullarını sağlıktan mahrum etme. Hayırlı Cumalar... İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız mübarek ve sıhhatli Olsun.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle; Hayırlı ve sıhhatli cumalar… Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar. Ettiğiniz her dua derdinize deva hastalığımıza şifa sevdiklerinize mutluluk ve huzur versin. Amin! Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.. O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle, bize sıhhatli ömürler bahşet. Amin! Hayırlı Cumalar. Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana "elhamdulillah" Olmayana "eyvallah" Demesini biliriz. Hayırlı ve sağlıklı Cumalar. Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı sağlıklı Cumalar. Unutmayın temizlik imandan gelir. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek ve sıhhatli olsun! Temizliğimize dikkat edelim, özellikle yaşlılarımızı koruyalım.