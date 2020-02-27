Cuma mesajları 2020: Üç ayların ilk cuması en güzel Cuma mesajları...

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz bir Cuma gününe daha geldik. Bu Cuma gününün diğerlerine göre özel bir yeri var çünkü üç ayların ilk Cuması... Bu özel güne uygun olarak sizin için çeşitli Cuma mesajları derledik.

ÜÇ AYLARIN İLK CUMASI İÇİN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz ve üç aylar hayırlara vesile olsun.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlar üç ayların hayırlara vesile olmasını dilerim.