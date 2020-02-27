Cuma mesajları 2020: Üç ayların ilk cuması en güzel Cuma mesajları...

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz bir Cuma gününe daha geldik. Bu Cuma gününün diğerlerine göre özel bir yeri var çünkü üç ayların ilk Cuması... Bu özel güne uygun olarak sizin için çeşitli Cuma mesajları derledik.
Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz ve üç aylar hayırlara vesile olsun.
Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.
Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlar üç ayların hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu mübarek gün, sevdikleriniz için dua etmek ayrıca tövbe etmek için tam da zamanı. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar diler, üç ayların size ve ailenize hayırlı olmasını dilerim.
Cumanız mübarek, mutluluğunuz daim olsun. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.
Rabbimiz bu Cuma günü mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuma günü hayırlara vesile olsun.
Bizim için olduğu gibi Rabbimizin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde; dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Üç aylara girdiğimiz şu günlerde her şey gönlümüzce olsun. Hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Cumanız mübarek olsun.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun! Hayırlı Cumalar.
Üç aylar başladı, dini vecibelerimizi yerine getirelim; bağışlanmak için Rabbimize sığınalım. Ellerimizi arşa açıp dua edelim. Cuma günümüz mübarek olsun.
Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Hayırlı cumalar...
Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.
Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar...
Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Rabbimiz sevdiklerimizle uzun bir ömür bahşetsin.
Cuma namazında cemaatimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kılalım. Cumamız hayırlı olsun.
Maddi dünyada günlerimiz sayılıdır. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlandığımızı aklımızdan ve gönlümüzden çıkartmayalım. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...
Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, çevremize sevgi aşılayalım, gönlümüzü imanla dolduralım. Hayırlı Cumalar...
Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahlarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!
Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimiz le sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Yukarıda listelediğimiz kimisi orijinal kimisi derleme Cuma mesajlarını kopyalayıp istediğiniz platformdan paylaşabilirsiniz. Listemizde farklı uzunluklarda Cuma mesajları derlemeye çalıştık ki Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi farklı platformlara en uygun gördüğünüzü kolayca paylaşabilin.