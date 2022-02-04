Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

'Hayırlı Cumalar' şeklinde atacağınız ve içinde iyi dileklerin yer aldığı en güzel ve anlamlı cuma mesajları, sevdiklerinizle aranızda köprü olacaktır. Manevi huzur aylarına girdiğimiz mübarek üç ayları sevinçle karşılayan Müslümanlar, bu anlamlı günde yakınlarına dualarını iletmek için cuma mesajlarını tercih ediyor. Haberimizde yeni, anlamlı, farklı, dualı kısa cuma mesajlarına yer verdik.

2022 CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Allah"a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. [Tevbe-119] Hayırlı Cumalar!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma namazından sonra bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği duâ red olmaz. Hadis-i Şerif

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir. Hadis-i Şerif

Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur. Hadis-i Şerif.

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...



