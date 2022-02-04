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  4. Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

04.02.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının ilk cuma günü sevdiklerinize güzel anlamlı mesajlar atarak onların yüzünü güldürebilirsiniz. Cuma mesajları üç ayların ilik cuma günü heyecanla aranıyor. Birbirinden farklı cuma mesajları akrabaya, anne, babaya veya kardeşlere gönderiliyor. Camilerde cemaat ile idrak edilecek cuma namazı öncesinde sevdiklerinize anlamlı, kısa ve bol dualı mesajlar iletebilirsiniz. İşte 4 Şubat Cuma mesajları!

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

'Hayırlı Cumalar' şeklinde atacağınız ve içinde iyi dileklerin yer aldığı en güzel ve anlamlı cuma mesajları, sevdiklerinizle aranızda köprü olacaktır. Manevi huzur aylarına girdiğimiz mübarek üç ayları sevinçle karşılayan Müslümanlar, bu anlamlı günde yakınlarına dualarını iletmek için cuma mesajlarını tercih ediyor. Haberimizde yeni, anlamlı, farklı, dualı kısa cuma mesajlarına yer verdik.

2022 CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Allah"a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. [Tevbe-119] Hayırlı Cumalar!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma namazından sonra bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği duâ red olmaz. Hadis-i Şerif

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir. Hadis-i Şerif

Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur. Hadis-i Şerif.

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

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