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CUMA MESAJLARI 2023: Dualı, ayetli, resimli, en yeni hadisli cuma mesajları BURADA!

13.10.2023 00:06 | Son Güncelleme:
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Resimli, hadisli cuma mesajları ile ayetli, dualı ve yeni olarak internette araştırılıyor. Yarın birçok kişi paylaşımda bulunacak. Diyanet İşleri de hutbe konusunu "Zulümle Âbâd Olunmaz" olarak belirledi. Ellerin semaya açıldığı, camilerin dolup taştığı bu mübarek günde tüm sevdiklerinize anlamı ve resimli cuma mesajlarını gönderin. İşte anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı ve hadisli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2023: Dualı, ayetli, resimli, en yeni hadisli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, en güzel, ayetli ve hadisli seçenekleriyle internette araştırılıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre cuma namazı İstanbul'da saat 12:56'da, Ankara'da 12:40'ta, İzmir'de ise 13:03'te kılınacak. En yeni, en güzel, ayetli, hadisli ve Kudüs resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

"Günlerin en faziletlisi Cuma'dır. Bu güzel gün, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, Cuma'nızı bereketli, kalbinizi huzurlu, ailenizi mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar."

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Allah’ım! Mescid-i Aksâ’yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme! Hayırlı cumalar...

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Huzur ve bereketin habercisi Cuma günüdür. Rabbimizin rahmet yağdırdığı bu gözel günü en iyi şekilde değerlendirelim.

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

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Can dostum, Rabbimiz bugün kullarını Cuma’nın nimetleriyle şereflendiriyor. Dualarımızı eksik etmeyelim. Hayırlı cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

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