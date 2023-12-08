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CUMA MESAJLARI 2023! Dualı, ayetli, yazılı kısa ve resimli cuma mesajları BURADA!

08.12.2023 00:15 | Son Güncelleme:
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Resimli cuma mesajları internette araştırılıyor. Cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ilahili cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 8 Aralık Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 2023! Dualı, ayetli, yazılı kısa ve resimli cuma mesajları BURADA!

Resimli cuma mesajları 2023'e dair araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi sevdiklerine dualı, farklı cuma mesajları göndermek istiyor. Cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Cuma günleri Müslümanlar Twitter, Facebook, Pinterest, BİP, Telegram, Instagram gibi sosyal ağlardan da hayırlı cumalar mesajları paylaşıyor. İşte Resimli, yazılı kısa cuma mesajları...

RESİMLİ, YENİ AYETLİ, İLAHİLİ CUMA MESAJLARI

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

"Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…"

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.

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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

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Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

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Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

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