CUMA MESAJLARI DUALI, AYETLİ 2023! İşte en güzel cuma akşamı mesajları resimli, yeni, dualı!

Cuma mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş yarın WhatsApp, Threads, Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI DUALI, AYETLİ 2023!

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…





