HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

10.02.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Müslümanlar, sevdiklerine, arkadaşlarına, yakınlarına anlamlı, kısa ve ayetli Cuma mesajları yollar. Cuma gününün mukaddes olduğunu hatırlayan her mümin, sevdiklerinin de bu günü hatırlaması için onlara her Cuma, resimli, güzel Cuma mesajları gönderir. Yakınlarınıza mesaj olarak ya da sosyal medya üzerinden Cuma mesajları atabilirsiniz.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları atmak bir ibadet olarak yapılır. Her an Allah'a ibadet edilebilir bu konuda bir kısıtlama yoktur. Ancak bazı anlar ve zamanlar daha değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen anlamlı cuma mesajları bugünde gündemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte 11 Şubat Cuma günü sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için... Sen de dua et Allah için... Cumanız mübarek oIsun.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakırköy'deki kovalamacada yeni gelişme! 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetmiş, 2 polis açığa alınmıştıBakırköy'deki kovalamacada yeni gelişme! 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetmiş, 2 polis açığa alınmıştı
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"

İlginizi Çekebilir

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.