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Cuma mesajları: Resimli cuma mesajları ve en yeni kısa cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

"Hayırlı cumalar" demenin en güzel yollarından biri olarak cuma mesajları görülüyor. Müslümanlar için çok değerli olan bugünde insanlar kendilerine yakın hissettiklerine, sevdikleri ve değer verdikleri insanlara en güzel cuma mesajlarını göndererek onları mutlu etmek istiyor. Dileyenler resimli cuma mesajlarını tercih ederken, bazıları ise kısa cuma mesajları ile gönülleri hoş ediyor. Bu mübarek günde mutluluğu paylaşmanın güzel yollarından biri olan en yeni cuma mesajlarını sizler için derledik

Cuma mesajları: Resimli cuma mesajları ve en yeni kısa cuma mesajları

Mübarek cuma günü Müslümanlar açısından çok önemli bir yere sahip. Cuma namazının kılındığı bugünde insanlar yaşadıkları mutluluğu, huzuru paylaşmak adına değer verdiği insanlara en güzel cuma mesajlarını gönderiyor ve böylece cuma mesajları alan insanların yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Kimileri kısa mesaj olarak, kimileri WhatsApp üzerinden kimileri ise sosyal medyadan en kısa ya da resimli cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları

cuma mesajları

resimli cuma mesajları

kısa cuma mesajları

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Kısa cuma mesajları

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En yeni cuma mesajları 2020

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun!

Dua eder Dua beklerim. Selamlar.- Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…- Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey kapıları açan Allah’ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah’ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur’an-ı Kerim’den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun…

Resimsiz cuma mesajları

Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar…

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

“Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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