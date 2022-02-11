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Cuma mesajları: Resimli-resimsiz, uzun-kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

11.02.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma gününün gelmesiyle birlikte akrabalarına, sevdiklerine, arkadaşlarına ve yakınlarına anlamlı, sade, kısa ve ayetli Cuma mesajları yollamak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Cuma gününün mukaddes olduğunu hatırlayan her mümin, sevdiklerinin de bu günü hatırlaması için onlara her Cuma, Resimli-resimsiz, uzun-kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları yollar. İşte resimli-resimsiz, uzun-kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları...

Cuma mesajları: Resimli-resimsiz, uzun-kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Mübarek cuma günü dolayısıyla sevdiklerine ve yakınlarına cuma mesajları atmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen anlamlı cuma mesajları bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 11 Şubat Cuma günü sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için... Sen de dua et Allah için... Cumanız mübarek oIsun.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları: Kısa, sade, ayetli, güzel Cuma mesajları

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

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