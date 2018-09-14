Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı, güncel Cuma mesajları

Bir mübarek Cuma gününe daha eriştik. Eylül ayının 2. Cuması olan 14 Eylül Cuma günü, mübarek gün hürmetine sevdikleriniz için en güzel Cuma mesajlarını haberimizde topladık. Bir Cuma günü daha onları hatırladığınızı gösterebilir ve bir Cuma mesajı ile onları mutlu edebilirsiniz. İsterseniz resimli Cuma mesajları 2018 içinden seçtiklerinizi indirebilir, sonra da Facebook, Twitter, Instagram hesabınızdan paylaşabilirsiniz. İşte güncel ve anlamlı Cuma mesajları resimli 2018...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2018

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…