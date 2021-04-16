Mübarek gün olan Cuma gününde pandemi sebebiyle camide Cuma namazı ibadetini yerine getiremeyen veya yeniden bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar Cuma namazı hakkında sorgulamalar yapıyor. Cuma namazı kaç rekattır, Cuma namazı nasıl kılınır soruları araştırılıyor. Peki Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanı sıra farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti bulunmaktadır. (Toplam 10 rekat) İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir. Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır. Sünnetin sonrasında imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezanın ardından imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapılır. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınmaktadır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır ve Cuma namazı tamamlanmış olur.