Mübarek gün olan Cuma gününde pandemi sebebiyle camide Cuma namazı ibadetini yerine getiremeyen veya yeniden bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar Cuma namazı hakkında sorgulamalar yapıyor. Cuma namazı kaç rekattır, Cuma namazı nasıl kılınır soruları araştırılıyor. Peki Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanı sıra farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti bulunmaktadır. (Toplam 10 rekat) İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir. Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır. Sünnetin sonrasında imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezanın ardından imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapılır. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınmaktadır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır ve Cuma namazı tamamlanmış olur.
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Ardından Euzü Besmele çekilir.
Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta yalnızca Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak amacıyla minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâm olmaktadır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınmaktadır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılmaktadır.