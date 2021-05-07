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Cuma namazı kılınacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma namazı saat kaçta?

07.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uygulanan tam kapanma döneminde camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Daha önce yayınladığı bildiride cami avlularında, sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılınabileceği belirtilmişti.

Cuma namazı kılınacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma namazı saat kaçta?

Her vatandaş, kendi seccadesini getirerek, varsa camilerin avlularında ya da bahçelerinde, yoksa da cami içlerinde belirlenen aralıklarla sosyal mesafeli bir şekilde saf tutmadan namazlarını eda edebiliyordu. Cuma namazları da belirli tedbirler ile birlikte kılınabiliyordu.

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde camilerde cuma namazları kılınacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle namazı saat 13:09'da, Ankara'da 12:52'de ve İzmir'de ise 13:15'te okunacak. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde camilere giderek paylaşılan tedbirlere riayet etmek şartıyla cuma namazlarını kılabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

  • Maskesiz camiye girilmeyecek.

  • Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak).

  • Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.

  • Herkes kendi seccadesini getirecek.

  • Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.

  • Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.

  • Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

  • Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

  • Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.

  • Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

  • Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.

    • Cuma namazı kılınacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma namazı saat kaçtaa

    Okul bahçesi ve parklarda kılınacak

    Kentlerdeki cami bahçelerinin cuma namazı için yeterli gelmemesi hâlinde, valilikler tarafından futbol sahaları, okul bahçeleri, park alanları, semt pazarları, meydanlar ve çayırlarda namaz için yer belirlenebilecek. Buralarda namazları, avlusu olmayan camilerin imamları kıldıracak. Ankara Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, imam hatip liseleri bahçeleri, spor ve pazar alanlarının da cuma namazı için kullanılacağını söyledi. Gülden, “Ankara’da yaklaşık olarak şu an itibarıyla 1500’e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı, bu rakam belki 1600’e doğru artabilir” dedi.

    Bursa Valiliği camilere ilave olarak, Namazgah Parkı, Merinos Parkı, Orhangazi Parkı, Atıcılar futbol sahası ve Mihraplı Parkı olmak üzere 5 ayrı açık alanda cuma namazı kılınması kararı aldı.

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