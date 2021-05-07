Cuma namazı kılınacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma namazı saat kaçta?

Her vatandaş, kendi seccadesini getirerek, varsa camilerin avlularında ya da bahçelerinde, yoksa da cami içlerinde belirlenen aralıklarla sosyal mesafeli bir şekilde saf tutmadan namazlarını eda edebiliyordu. Cuma namazları da belirli tedbirler ile birlikte kılınabiliyordu.

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde camilerde cuma namazları kılınacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle namazı saat 13:09'da, Ankara'da 12:52'de ve İzmir'de ise 13:15'te okunacak. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde camilere giderek paylaşılan tedbirlere riayet etmek şartıyla cuma namazlarını kılabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: