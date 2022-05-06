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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı

06.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusunun yanıtı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İslam camiası tarafından oldukça özel olan bu günde cemaat ile birlikte her hafta Cuma namazı kılınmaktadır. Cuma namazını ilk defa kılacak olan kişiler ise, 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Cuma namazının kılınışı ve anlatımı.

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı

Cuma namazının nasıl kılındığını merak eden birçok kişi internet üzerinden konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tüm İslam camiasını bir araya toplayan Cuma namazı, her hafta kılınan ve Müslümanlıkta zorunlu kılınan bir namazdır. İlk defa Cuma namazını kılacak olan kişiler ise, Cuma namazının kılınışı ve kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

cuma namazı nasıl kılınır

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnet de aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

cuma namazı1

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Cuma namazının kaç rekat olduğuyla alakalı bilgiyi şöyle açıklamıştır;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)

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