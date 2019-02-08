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Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, kentin simgelerinden tarihi Alâeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, kentin simgelerinden tarihi Alâeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Niğde Kalesi'nde bulunan 796 yıllık Alâeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İmamın yetkililere haber vermesi üzerine camiye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Camide yangın çıktığı sırada kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Yangının sebebiyle alakalı, duman tahliyesi bittikten sonra inceleyip anlayabileceğiz. Kamera sistemi de var, gerekli incelemeleri yapacağız, sebebini anlamaya çalışacağız. İlk intibamız elektrik kontağından olabileceği üzerine" dedi.
ALÂEDDİN CAMİİ'NİN TARİHİ
Alâeddin Camii, Niğde Sancak Beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre yapının mimarları, üstad Sıddık ve kardeşi Gazi'dir. Ayrıca inşa kitabesinde, 'Müstenireddin' adı geçmektedir. Bu şahsın caminin inşaatından sorumlu yapım yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Cami iki kapılıdır. Doğuya bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30- 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, kapının taş maharetli elleriyle işleyen ustanın 'Taçlı Kadın Başı' ortaya çıkartmaktadır. Efsaneye göre; usta, âşık olduğu ve hiç evlenemeyeceğini bildiği Niğde Sancak Beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için konuyu kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir. Yapı, harım ile kuzeydoğu köşesine yerleştirilen tek şerefeli minareden oluşmaktadır.

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