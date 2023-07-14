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  4. CUMA NAMAZI SAATİ: 13 Temmuz 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

CUMA NAMAZI SAATİ: 13 Temmuz 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

14.07.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri, 13 Temmuz 2023 tarihinin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Temmuz 2023 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı vakti...

CUMA NAMAZI SAATİ: 13 Temmuz 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il il yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte 13 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve ayrıntılar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:15
Ankara: 12:59
İzmir: 13:22
Antalya: 13:08
Adana: 12:50

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CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

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Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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