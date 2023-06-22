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CUMA NAMAZI SAATİ 2023: 22 Haziran cuma namazı saat kaçta? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

22.06.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri, 23 Haziran 2023 günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Bu cuma günü de milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirebilmek için camilere akın edecek. Peki, 23 Haziran cuma namazı saat kaçta? Diyanet 81 il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

CUMA NAMAZI SAATİ 2023: 22 Haziran cuma namazı saat kaçta? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak edildi. Mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, cuma günü camileri doldurup taşıracak. İşte 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul: 13:11
Ankara: 12:56
İzmir: 13:19
Antalya: 13:04
Adana: 12:46

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CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

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Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığı istanbul cuma namazı

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