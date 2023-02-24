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  4. CUMA NAMAZI SAATİ 24 Şubat 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti

CUMA NAMAZI SAATİ 24 Şubat 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti

24.02.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati, 24 Şubat günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için yayımlandı. Cuma Hutbesi konu başlığı ise "Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti" olarak belirlendi. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 24 Şubat 2023 cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAATİ 24 Şubat 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:22'de, Ankara'da 13:07'de, İzmir'de 13:30'de kılınacak. İşte 81 il için 24 Şubat 2023 cuma namazı saati...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 24 ŞUBAT 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ:13:22

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:13:07

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ:13:30

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ:13:22

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24 ŞUBAT 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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