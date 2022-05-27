CUMA NAMAZI SAATİ 27 MAYIS 2022! Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 27 Mayıs 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

Cuma namazı saati; 27 Mayıs Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma günü sebebiyle, cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Diyanet işleri Başkanlığı resmi internet sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 il için konuya ilişkin bilgileri yayımladı. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 27 Mayıs Cuma günü için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakitleri ile ilgili bilgiler ve detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? 27 MAYIS 2022 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 27 Mayıs Cuma günü paylaştığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:06'da Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te, Bursa'da ise 13:06'da olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, CUMA VAKİTLERİ!

Cuma namazı saat bilgisi 27 Mayıs 2022 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:13:06

ANKARA:12:51

İZMİR:13:14

BURSA:13:06

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Cuma namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

27 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mayıs Cuma hutbesini yayınladı.

27 Mayıs Cuma hutbesinin konusu "ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİNİN SÜNNETİNE BAĞLILIK" oldu.

İşte 27 Mayıs Cuma hutbesi:

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor.”

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”ii

Aziz Müminler!

Cenab-ı Hak, insanoğlunu en güzel biçimde yaratmıştır. Dosdoğru yolunu göstermek üzere hidayet elçileri görevlendirmiş, katından yüce kitaplar indirmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) nübüvvet zincirinin son halkasıdır. Hz. Âdem’le başlayan ilahi vahiy Peygamberimize nazil olan Kur’an-ı Kerim’le taçlanmıştır.

Kıymetli Müslümanlar!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), bizler için yegâne hayat ölçüsü ve en güzel örnektir. Ona inanmak ve tabi olmak, imanımızın gereğidir. Allah Resûlü’nün sünnetini hayatımıza taşımak, Rabbimize olan sevgimizin nişanesidir. O’nun rızasını ve mağfiretini kazanma vesilesidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Resûlüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”iii

Değerli Müminler!

Din-i Mübin-i İslam’ın Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kaynağı sünnettir. Sünnet-i seniyye, Efendimizin örnek hayatı, davranışları ve sözleridir. Allah Resûlü (s.a.s), söz ve davranışlarıyla Kur’an-ı Kerim’de bildirilen hakikatlerin izahını yapmıştır. Kur’an onun sünnetiyle anlaşılmış, yine onun örnekliğinde hayat bulmuştur. Kur’an bize imanı emretmiş; sünnet, imanı kemale erdirmenin yollarını göstermiştir. Kur’an, bize ibadetleri; namazı, orucu, haccı, zekâtı emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yerine getireceğimizi öğretmiştir. Kur’an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet ise kıymetli ve uyulmaya layık bir ahlak modeli sunmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

Kur’an ve sünneti rehber edinen bir mümin, imanına şirk bulaştırmaz; Rabbine verdiği ahde, vefa gösterir. İbadetlerini vaktinde ve samimiyetle eda eder. Salih amel ve güzel ahlakla ömrünü bereketlendirir.

Allah’a ve Resûlüllah’a gönülden itaat eden bir mümin, hak ve adaletin yanında, haksızlık ve zulmün karşısındadır. Asla gönül incitmez; elinden ve dilinden bütün insanlar emindir. Mümin, cana yakındır. Yumuşak huylu ve kolaylaştırıcıdır. Güzel bir sözün, içten bir tebessümün sadaka olduğunun bilincindedir. O, işini sağlam ve güzel yapar. Helal lokmanın bereketini unutmaz, kazancına haram bulaştırmaz.

Aziz Müminler!

Bugün Kur’an ve sünnetin rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O halde, hidayet rehberimiz Kur’an’a sımsıkı sarılalım, Sevgili Peygamberimizin sünnetini rehber edinelim. Kur’an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmeyelim. Kurtuluş reçetemizin Kur’an ve sünnette olduğunun bilincinde olalım. Kur’an ve sünnetten ilham alarak, İslam medeniyetini yeniden inşa etmek için gayret gösterelim.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kahraman Mehmetçiğimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa için canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Cenâb-ı Hak, mazlum, mağdur ve kimsesizlerin umudu olan şanlı ordumuza nusret ihsan eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Mukaddesatı uğruna fedâ-yı cân eyleyen aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar lütfetsin.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

