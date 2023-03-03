CUMA NAMAZI SAATİ 3 MART 2023: Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti...

Cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:21'de, Ankara'da 13:06'da, İzmir'de 13:29'da kılınacak. İşte 81 il için 3 Mart 2023 cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 3 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ:13:21

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:13:06

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ:13:29

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ:13:14

3 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ





