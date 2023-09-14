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CUMA NAMAZI SAATLERİ! 15 Eylül 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

14.09.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak edildi. Yarın cuma saatinde vatandaşlar camileri dolduracak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Yarın İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Peki, 15 Eylül 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ! 15 Eylül 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlanan bilgiler merak konusu oldu. Yarın birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. İstanbul cuma namazı saati 13:05 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:05
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:49
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:12
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:39
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:58
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:20
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:20
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:27
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:31
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:39

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

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Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

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