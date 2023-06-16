CUMA NAMAZI SÜRESİ: Cuma namazı ne kadar sürer, kaçta biter? Diyanet cuma vakitleri bilgisi

Cuma namazı süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve erkekler için farzdır. Birçok kişi arama motorlarında "Cuma namazı ne kadar sürer, kaçta biter?" sorularına yanıt arıyor. Cuma namazı süresi ve detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı yoktur.

Yine de ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir.

Öte yandan cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Cuma namazı genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Bu durum tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişmektedir.

16 HAZİRAN 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:10

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:54

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:17

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:09

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

