Cuma namazında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı

Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı Hz. Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı için camiye giden bir genç namaz sırasında bir anda baygınlık geçirmesi sonucu rukuye kaktığı anda sırt üstü geri düştü. Bunu fark eden hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı isimli vatandaş ise namazı bırakarak genci ani bir reflekse tutmayı başardı. O anlar ise saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

'SON ANDA YAKALADIM'

Olay anını anlatan Erdal Kaydı isimli vatandaş şunları söyledi:

"İkinci rekata kalmıştık rukuye eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek namazımı bırakayım yoksa çocuğumu yakalayım düşünürken çocuğu yakalamam daha mantıklı dedim. Namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı olay böyle gerçekleşti."

Kaynak: İHA

