Cuma namazında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde Cuma namazı esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Soma ilçesindeki Hicret Camii’nde meydana geldi. Cuma namazı esnasında fenalaşan İsmail Ç., bir anda yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 sağlık görevlilerine haber verilmesi üzerine camiye gelen sağlık görevlileri şahsı kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

