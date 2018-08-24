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Cuma namazında vatandaşlar Eyüp Sultan'a akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelen cuma namazında İstanbul'daki büyük camilere akın etti

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelen cuma namazında, vatandaşlar camileri doldurdu.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılmak isteyenler öğle vakti camiye geldi. Caminin kısa sürede dolması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı avluda kıldı.

Öte yandan Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Sultan Selim camilerini dolduran vatandaşlar da cuma namazını eda etti.

Yurt içi ve dışından onlarca Müslüman, Eyüp Sultan'ın türbesini ziyaret etmek için sabah saatlerinden itibaren Eyüp Sultan'a geldi.

Eyüp Sultan Camisi'nde yer kalmayınca, vatandaşlar çevrede bulunan camileri de doldurdu.

Türbeye girmek ve dua etmek isteyenler, uzun kuyruklara neden olurken, birçok vatandaş da cami içerisinde namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

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cuma namazı kurban bayramı

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