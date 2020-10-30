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Cuma namazından dönen yaşlı adama otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cuma namazından çıkıp evine dönmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.Kaza Bağlık Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cuma namazından çıkıp evine dönmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.
Kaza Bağlık Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazından çıkıp evine dönmeye çalışan 73 yaşındaki Mustafa Adak’a, Martcan T. (27) idaresindeki 67 LY 481 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp rahatsızlığı ve işitme kaybı bulunduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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