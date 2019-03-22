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Cuma Namazı'nı parkta kıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Cuma Namazını parkta kıldı.

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Cuma Namazını parkta kıldı. Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşların korkulu bekleyişi sürüyor. İlçede meydana gelen artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için Türk Kızılayı, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından çadır kurma işlemleri sürüyor. Diğer yandan vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla mobil gıda aracıyla yiyecek yardımı yapılıyor. Deprem nedeniyle hasar gören Karahöyük Mahalle Camisi'nde ise Cuma Namazı kılınamadı. Namaz öncesi vatandaşlara Cuma Namazı'nın cami dışında kılınacağı anonsla bildirildi. Karahöyük Parkı'nda bir araya gelen cemaat, namazı burada kıldı. 'MİNARENİN DURUMUNDAN DOLAYI CAMİMİZİ İBADETE KAPATTIK' Cuma Namazı öncesi cemaate vaaz veren Karahöyük Mahalle Camisi imamı Mehmet Özdemir, caminin minaresinin tehlike yarattığını belirterek, Endişeli bekleyişimiz, korkumuz devam ediyor. Can ve mal kaybı endişesiyle evlerimize girmekte sıkıntı çekiyoruz. Rabbim afetlerin daha beterinden bizi korusun. Depremin gündüz yaşanması Rabbimizin bizim için bir hikmeti. Bu deprem gece yarısı da olabilirdi. Artçı sarsıntılarla karşılaşıyoruz. Biz camimizde normalde vakit namazlarımızı kılıyorduk. Artçı depremlerle birlikte camideki çatlaklar büyüdü. Camimizin yıkılma riski gözükmüyor. Ancak minare camimizin üzerine çökerse, Allah muhafaza sıkıntı yaşarız. Minarenin durumundan dolayı camimizi ibadete kapattık dedi. Namazı dışarıda kılan cemaatten Nuri Arman ise Depremden çok korktuk. Mahallemizde yıkılan evler var. Cami duvarında çatlaklar varmış, minare risk taşıyormuş. Bu yüzden Cuma Namazı'nı burada kıldık diye konuştu.

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