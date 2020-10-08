Cuma suresi meali, Arapça ve Türkçe okunuşu ve faziletleri

Cuma Suresi Medine döneminde inmiştir. Kuran'ı Kerim'in 28. cüzünde yer alır. Cuma Suresinde Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah'ın dininden ayrılmaları ve Cuma namazı ile ilgili konulara yer verilmektedir. Cuma Suresine dair bilgi edinmek isterseniz bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda Cuma Suresi anlamı, okunuşu, fazileti ve daha fazlasını sizler için bir araya getirdik.
En doğru telaffuz için Arapça yazılışının okunması tavsiye edilir. Fakat Arapça bilmeyenler Cuma Suresi Türkçe okunuşunu tercih edebilirler.
Cuma Suresi mealini bilmek son derece önemlidir. Cuma Suresinde Hz. Muhammed'in Allah tarafından peygamber olarak gönderilmesi anlatılmaktadır. Ayrıca Yahudilerin Allah'ın dininden ayrılmalarına ve Cuma namazıyla ilgili bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak diğer namazlarla ilgili bilgilere de değinilmektedir. Cuma Suresi Türkçe mealine ek olarak fazileti ve tefsirinin de okunması tavsiye edilir.
Cuma Suresi okumak çok faydalıdır. Surenin fayda ve faziletleri saymakla bitmez. Cuma Suresi özellikle cuma günü okunması tavsiye edilen sureler arasındadır.
Peygamber Efendimiz Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman bir şehirde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca sevap verileceğini buyurmuştur.
Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kez okuyanların kısmetleri açılır. Allah Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği Cuma Suresi hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmeyi nasip eder.
Cuma Suresini dargın olan eşler 3 veya 7 kez okursa araları düzelir. Aralarındaki soğukluk Allah'ın izni ile ortadan kaybolur. Birbirlerine karşı muhabbetleri artar.
Cuma Suresini okumaya devam edenler şeytandan ve vesveselerinden korunur.
Cuma Suresinin tefsirini okumanın önemi büyüktür. Surenin altında yatan gizli manaları anlamak için tefsirinin okunması tavsiye edilir.
Cuma Suresi ile ilgili kaynaklarda şu bilgilere yer verilmektedir:
Resulullah (Sav) buyurdu ki: "Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısının on katı sevap verilir."
Peygamber Efendimiz Cuma Suresinin de içinde bulunduğu Müsebbihat surelerini uyumadan önce okurdu.
Cuma Suresi Kuran'ı Kerim'in 28. cüzünde yer almaktadır.
Cuma Suresi Kuran'ı Kerim'in 552. sayfasında başlayıp 553. sayfasında bitmektedir.
Cuma Suresi, tek başına ayrı bir suredir. Farklı bir surenin içerisinde yer almaz. Fakat Müsebbihat Sureleri adı verilen sure grubunda yer alır.
Cuma Suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır.
Cuma Suresi Saf Suresinden sonra, Fetih Suresinden önce Medine'de indirilmiştir.
Cuma Suresinin iniş sebebi suredeki 11. ayet ile açıklanır. "Onlar bir ticaret ya da bir oyun ve eğlence gördükleri zaman ona akın ettiler ve seni ayakta bıraktılar." Kaynaklarda verilen bilgilere göre, Hz. Peygamber bir cuma günü hutbe okurken dışarıdan gürültüler ve davul sesleri duyulur. Bu gürültü kervanların geliş sesiydi. Bu seslerin üzerine birçok sahabi mescidi terk edip seslere doğru gittiler. Mescitte 12 kişi kaldılar ve bu durum Hz. Peygamberi çok üzdü. Bu kervan Şam tarafından geliyordu. O yıl Medine'de çok büyük bir kıtlık vardı. Kervan zahire ve yiyecek taşıyordu. Bu kervanın Dihye el-Kelbi'ye ait olduğu rivayet edilse de ayetin Cabir bin Abdullah'ın kervanı hakkında indiği belirtilmektedir.
Cuma kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk anlamlarına gelmektedir. Bir terim olarak perşembe ile cumartesi günü arasındaki günün adıdır. Aynı zamanda cuma günü öğle vaktinde kılınan iki rekat namazın adıdır. Cuma gününe, Müslümanların ibadet için camide toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir. Cuma Suresi adını 9. ayette geçen "elCumu'a" kelimesinden almıştır. Surenin 9. ayeti şöyledir: "İnananlar, cuma günü namaz için çağrıldığımız zaman Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilmiş olun ki, bu size alışverişten daha hayırlıdır."
Cuma Suresinin cuma günü okunması tavsiye edilir. Cuma Suresi gün içinde 3, 5 veya 7 kez okunabilir. Eşler arasında dargınlık ve küslük yaşandığında okunabilir. Evlilik için Cuma Suresi okuyanlar da vardır. Sureyi okuyanların Allah Teala'nın izni ile kısmeti açılır.
Cuma Suresi kapalı kısmetlerin açılması için, dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için, şeytanın vesveselerinden korunmak için, her türlü felaketten kurtulmak için ve Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir.
Cuma Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Abdestsiz okunmasında bir sakınca yoktur. Eğer Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak ise abdest alınması gerekmektedir.
Cuma Suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Sure her bir ayet 3 kez tekrar edilerek ezberlenebilir. En son surenin tamamı birkaç kez tekrar edilirse ezber pekiştirilmiş olur. Sureyi sesli olarak dinlemek de kolayca ezberlenmesine yardımcı olur.
Rüyada Cuma Suresi okuduğunu görmek, tüccar biri için kar ve kazancının artmasına, memur için maaşına zam yapılacağına işaret eder. Cuma Suresinin tamamını ya da bir parçasını okumak, rüya sahibinin cuma namazına gelenlerin sevabı gibi sevap kazanacağı anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin güzel bir ilişkiye başlayacağına işaret eder. Rüya sahibinin kalben rahatlayacağı ve feraha ereceği anlamına gelir. Bekar bir kimse için hayırlı kısmetin çıkacağına işaret eder. Bir başka rivayete göre sorunsuz bir hayata ve mutlu olmaya işarettir.
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