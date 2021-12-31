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Cuma ve yılbaşı mesajları! En yeni, farklı, 2022 yılbaşı ve cuma mesajları

31.12.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı saatler kaldı. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık Cuma günü tatil olmayacak. Sevdiklerinizi anmak, onlara kendilerini değerli hissettirmek için en güzel sözleri, mesajları haberimizde derledik. Cuma mesajlarına ve yılbaşı mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni, farklı, 2022 yılbaşı ve cuma mesajları...

Cuma ve yılbaşı mesajları! En yeni, farklı, 2022 yılbaşı ve cuma mesajları

Tüm dünyada coşkuyla kutlanan yılbaşına kısa bir süre kala aileye, dosta, sevgiliye gönderilecek mesajlar merak konusu oldu. Bu yılbaşı cumartesi gününe denk geldiği için tatil uzamayacak. Ayrıca Müslümalar için önemli kabul görülen cuma gününden sonra kutlanacak. İşte en yeni, farklı, 2022 yılbaşı ve cuma mesajları...

Cuma ve yılbaşı mesajları! En yeni, farklı, 2022 yılbaşı ve cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

Allah’a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77)

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yılda ve bundan sonraki ömrümde uğruna ölmek değil, uğruna yaşamaya hazırım bitanem. Yeni yılımız kutlu olsun aşkım.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

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