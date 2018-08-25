Cumartesi Anneleri eyleminde 37 gözaltı

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU'nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına polis ekipleri izin vermeyerek toplanan gruba müdahale etti. Gruptan 37 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, müdahalede toplam 37 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
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