CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNDE 37 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına polis ekipleri izin vermeyerek toplanan gruba müdahale etti. Gruptan 37 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, müdahalede toplam 37 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin müdahalesi

-Gaz sıkması

-Detaylar

25.08.2018 - 12.51 Haber Kodu : 180825058

25.08.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180825064

25.08.2018 - 13.40 Haber Kodu : 180825069

