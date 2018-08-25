Cumartesi Anneleri eyleminde gözaltı sayısı 47 oldu

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU’nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına polis ekipleri izin vermeyerek toplanan gruba müdahale etti. Gruptan gözaltına alınan kişi sayısının 47’ye yükseldiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, müdahalede gözaltına alınan kişi sayısının toplam 47’ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

